Карпин рассказал о своем разговоре с Дзюбой в Санкт-Петербурге

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем разговоре в Санкт-Петербурге с нападающим петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой.

"Конфликта с Дзюбой нет и быть не может. Если я с ним не общаюсь, откуда у меня может быть конфликт?

Ко всем должно быть равное отношение. И Дзюба это сам прекрасно понимал. На встрече в Питере сказал: "Георгич, да, я все понимаю, я понимаю, что никаких поблажек мне там не будет". Я ему сказал, что не знаю, буду ли его вызывать, мы сейчас встречаемся просто поговорить, пообщаться. Если вызову — не знаю, будет ли он играть. Он сказал: "Да, я все понимаю, вы такой, у вас ни для кого поблажек не будет". При этом, хоть я говорил о равном отношении ко всем игрокам, после включения в расширенный список я всем из этого списка не звонил, а Дзюбе позвонил. Агаларову, например, не звонил. Да, собственно, никому больше и не звонил", - приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, что Карпин включил 33-летнего Дзюбу в расширенный список кандидатов в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Впрочем, форвард отказался от вызова в сборную, сославшись на неоптимальную форму. После этого Карпин не стал вызывать Дзюбу в сборную на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

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