Карпин рассказал о своём взрывном характере
Наставник сборной России Валерий Карпин признался, что у него очень вспыльчивый характер.
"Вывести из равновесия меня может всё что угодно - начиная от пробки на дороге. Если я в каком-то блаженном настроении, это не выведет, а если в более заведённом состоянии, то любая мелочь. Просто могу взорваться. Если мы проиграли, мне хочется разорвать всех, не давать никому руку, никого не поздравлять. Не люблю и не умею проигрывать, но приходится совладать с собой", - сказал тренер.
РФС объявил о назначении Карпина 23 июля. У руля сборной он сменил уволенного Станислава Черчесова.
Россияне 1 сентября сыграют против Хорватии, 4 сентября - против Кипра, 7 сентября - против Мальты.
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