Карпин рассказал о трансферных планах "Ростова"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался о возможном усилении состава команды этой зимой.

"Ждать кого-то всегда следует. Если появятся хорошие недорогие варианты, то я ничего не исключаю. В целом у нас команда укомплектована, хорошо, что все наши игроки остались", - сказал Карпин.

Пока "Ростов" купил только одного футболиста - защитника "Тамбова" Максима Осипенко. Сумма сделки - 250 тысяч евро.

По итогам 19 туров "жёлто-синие" занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

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