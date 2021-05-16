Карпин рассказал о возможных изменениях в составе "Ростова" летом
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выразил мнение, что состав команды не претерпит больших изменений в летнее трансферное окно.
"Если не случится ничего сверхъестественного, то "Ростов" сохранит костяк основного состава. Хотелось бы с этими футболистами начать следующий сезон. Понятно, при этом будут какие-то изменения. Останется ли в команде Соу? Я так понимаю, да", — приводит слова Карпина пресс-служба "Ростова".
В нынешнем сезоне "Ростов" финишировал на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и не сумел завоевал путевку в еврокубки. В Лиге Европы ростовчане проиграли 3-м квалификационном раунде израильскому "Маккаби". Из Кубка России "Ростов" вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв "Ахмату".
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