Карпин рассказал о возможных изменениях в составе "Ростова" летом

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выразил мнение, что состав команды не претерпит больших изменений в летнее трансферное окно.

"Если не случится ничего сверхъестественного, то "Ростов" сохранит костяк основного состава. Хотелось бы с этими футболистами начать следующий сезон. Понятно, при этом будут какие-то изменения. Останется ли в команде Соу? Я так понимаю, да", — приводит слова Карпина пресс-служба "Ростова".

В нынешнем сезоне "Ростов" финишировал на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и не сумел завоевал путевку в еврокубки. В Лиге Европы ростовчане проиграли 3-м квалификационном раунде израильскому "Маккаби". Из Кубка России "Ростов" вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв "Ахмату".

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