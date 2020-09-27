Карпин рассказал о возможных трансферах "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин перед матчем 9-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" рассказал, планирует ли клуб в ближайшее время покупать новых футболистов.

"Во-первых, никогда в жизни не говорил, какие позиции мы хотели бы усилить. А то, что могут быть какие-то изменения, всегда до последнего дня какие-то изменения могут быть, как в одну сторону, так и в другую", - цитирует Карпина пресс-служба ростовского клуба.

Матч "Арсенал" - "Ростов" начался в 14:00 (мск).

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