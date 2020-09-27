Карпин рассказал о возможных трансферах "Ростова"

Теги ростоввалерий карпин

Карпин рассказал о возможных трансферах "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин перед матчем 9-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" рассказал, планирует ли клуб в ближайшее время покупать новых футболистов.

"Во-первых, никогда в жизни не говорил, какие позиции мы хотели бы усилить. А то, что могут быть какие-то изменения, всегда до последнего дня какие-то изменения могут быть, как в одну сторону, так и в другую", - цитирует Карпина пресс-служба ростовского клуба.

Матч "Арсенал" - "Ростов" начался в 14:00 (мск).

А еще: Карпин высказался о составе "Ростова" на матч с "Арсеналом" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду обошел Путина в рейтинге самых уважаемых мужчин мира

Роналду обошел Путина в рейтинге самых уважаемых мужчин мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов