Карпин рассказал о задаче "Ростова" выиграть чемпионат России

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин во время общения с журналистами с иронией рассказал о задачах команды на сезон.

"Задача - выиграть чемпионат. Вот видите - даже вы смеётесь" - сказал Карпин.

Напомним, что "Ростов" стартовал в РПЛ домашней победой над "Ахматом".

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