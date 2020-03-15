Карпин рассказал, почему Мамаев пропустил матч с "Локомотивом"



Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, что полузащитник Павел Мамаев пропустил матч 22-го тура чемпионата России с московским "Локомотивом"(1:3) по состоянию здоровья.

"Мамаев не появился на поле из-за состояния здоровья. У Чистякова травма, опухоль и голова болит. Ему 15 швов наложили", - приводят слова Карпина российские СМИ.

В результате поражение "Ростов" с 38 очками опустился на 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. В 23-м туре ростовчане в гостях сыграют с "Сочи". Встреча пройдет 20 марта на стадионе "Фишт".

Напомним, что 31-летний Мамаев перешел в "Ростов" зимой из "Краснодара". Футболист около года находился в СИЗО и тюрьме за избиение нескольких человек в Москве. После освобождения игрока "Краснодар" расторг с ним контракт.

Не пропустите: Жена Мамаева рассказала, как тюрьма помогла ей сохранить семью. | http://soccernews.ru