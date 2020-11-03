Карпин рассказал, почему он назвал Шомуродова "кривоногим"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, почему он назвал "кривоногим" бывшего нападающего команды Эльдора Шомуродова, который перешел в итальянский "Дженоа".

"Я все время, что Элдор был у нас, называл его "кривоногим". И что? Это наше с ним общение, наши приколы. Тем более, если посмотрите на его ноги, они и правда кривые – я ничего не придумал. Не знаю, в чем причина – может, он в Узбекистане на лошади ездил. Ноги изогнутые, как у наездника",- приводит слова Карпина "Рейтинг букмекеров".

25-летний Шомуродов выступал за "Ростов" с 2017 по 2020 годы. Всего он провел за ростовский клуб 91 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. 1 октября форвард перешел в "Дженоа" за 7,5 миллионов евро.

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