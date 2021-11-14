Карпин рассказал, почему он не заменил Кудряшова, забившего автогол в матче с Хорватией

Фото: инстаграм Федора Кудряшова/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему он не заменил защитника Федора Кудряшова, который забил гол в свои ворота в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года с Хорватией (0:1).

"Не видел, что было с Кудряшовым. С удовольствием бы его заменил, но у нас не осталось возможности – к тому моменту использовали уже пять замен. Естественно, Кудряшов сейчас расстроен. Мы его поддержали. Такое могло случиться с каждым – мяч мог попасть в колено, руку, голову", - приводят слова Карпина российские СМИ.

Россияне не сумели завоевать прямую путевку на чемпионат мира в Катаре, но продолжат борьбу за попадание на мундиаль в стыковых матчах.

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