Карпин рассказал, почему переделал кабинет Черчесова в массажную комнату
Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему он принял решение сделать массажную комнату в кабинете экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова.
"Кто-то написал: "из номера Черчесова сделали массажную комнату". Массажную комнату сделали на третьем этаже. В этом номере – потому что он большой и рядом с комнатами медицинского штаба, докторов. Вот и все. В тот момент я не знал, чей это был номер. Я говорю: "Где доктора?" – "Здесь, здесь и здесь". "Есть большой номер рядом?" – "Да". "Какой?" – "Вот этот". "Окей, мебель убираем, делаем здесь массажную и физиотерапевтическую комнату". Все. Потом оказалось, что там жил Черчесов", — приводит слова Карпина "Чемпионат".
В октябре сборная России одержала победы над национальными командами Словакии (1:0) и Словении (2:1). Благодаря победам россияне вышли на первое место в турнирной таблице группы Н. Для попадания в финальную стадию чемпионата мира России необходимо на своем поле добиться победы над Кипром и не проиграть в выездном поединке с Хорватией.
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