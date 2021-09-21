Карпин рассказал подробности разговора с Дзюбой в августе

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, о чем он говорил в августе с нападающим петербурского "Зенита" Артемом Дзюбой.

"Я позвонил ему для того, чтобы, возможно, включить его в окончательный список. Я встречался с ним в августе и тогда он сказал, что готов в любой момент играть за сборную. Мне этого было достаточно, чтобы включить его в расширенный список", – сказал Карпин в эфире "Матч Премьер".

Напомним, что 33-летний Дзюба был включен в расширенный список кандидатов на попадание в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата 2022 года со сборными Словакии и Словении. Впрочем, футболист принял решение отказаться от вызова в сборную, сославшись на плохую спортивную форму.

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