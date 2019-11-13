Карпин рассказал, при каких условиях покинет "Ростов"

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Карпин рассказал, при каких условиях покинет "Ростов"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин не исключил, что в ближайшее время он уйдёт с занимаемой должности.

"Если Арташес Владимирович (Арутюнянц, президент клуба - примечание Soccernews), на котором вcё держалось и держится - мы на плаву благодаря его усилиям - уйдёт, то я не останусь. Хотя мне всё нравится в клубе и команде, влюбился в город - атмосфера великолепная, болельщики потрясающие. Всё это даёт позитив, но нельзя не брать в расчёт ситуацию вокруг клуба", - сказал Карпин.

50-летний специалист возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года. В текущем сезоне команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ по итогам 16 туров.

Сегодня стало известно, что зимой донской клуб могут покинуть 6 ведущих игроков, а также руководство и тренерский штаб. Причина - серьёзные финансовые проблемы.

Не пропустите: Карпин прокомментировал информацию о финансовых проблемах "Ростова". | http://soccernews.ru
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