Карпин рассказал, при каком условии был бы готов возглавить "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедвалерий карпинроссия

Карпин рассказал, при каком условии был бы готов возглавить "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, при каком условии был бы готов стать тренером "Манчестер Юнайтед".

— Несколько лет назад вы говорили, что готовы возглавить "Манчестер Юнайтед". Что-то изменилось с тех пор?

— Прямо сейчас я не готов: работаю со сборной.

— А если бы не работали?

— Возглавил бы. Но прежде бы обсудил условия.

— Работа вашей мечты?

— Такой нет. Это очень абстрактный вопрос. Тренером "Реала" и "Барселоны", может, и хотел бы быть. Все зависит от нюансов: кто руководитель, какие футболисты. Можно быть самым счастливым тренером и в "Ростове", даже при том, что футболисты "Ростова" — далеко не игроки "Реала". Хотелось бы сильных футболистов, с которыми можно решать серьезные задачи. Если бы меня спросили, где бы я хотел их иметь — скорее в "Ростове", чем в "Реале", — сказал Карпин для Sport24.

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