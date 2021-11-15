Карпин рассказал, при каком условии был бы готов возглавить "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, при каком условии был бы готов стать тренером "Манчестер Юнайтед".
— Несколько лет назад вы говорили, что готовы возглавить "Манчестер Юнайтед". Что-то изменилось с тех пор?
— Прямо сейчас я не готов: работаю со сборной.
— А если бы не работали?
— Возглавил бы. Но прежде бы обсудил условия.
— Работа вашей мечты?
— Такой нет. Это очень абстрактный вопрос. Тренером "Реала" и "Барселоны", может, и хотел бы быть. Все зависит от нюансов: кто руководитель, какие футболисты. Можно быть самым счастливым тренером и в "Ростове", даже при том, что футболисты "Ростова" — далеко не игроки "Реала". Хотелось бы сильных футболистов, с которыми можно решать серьезные задачи. Если бы меня спросили, где бы я хотел их иметь — скорее в "Ростове", чем в "Реале", — сказал Карпин для Sport24.
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|Борнмут
|27
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