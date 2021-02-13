Карпин рассказал, следит ли он за матчами "Спартака"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что он не следит за игрой своего бывшего клуба московского "Спартака".
"За "Спартаком" не слежу. Неинтересно. Вообще неинтересно. Миллион вещей намного интереснее, чем следить и знать, что там происходит в "Спартаке". Для чего мне голову забивать?" — сказал Карпин в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".
52-летний Карпин тренировал "Спартак" с перерывом с 2009 по 2014 годы. В этот период московский клуб трофеи не выигрывал.
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