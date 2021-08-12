Карпин рассказал, в какой момент решил отказаться от совмещения работы в сборной России и "Ростове"

Фото: скриншот с интервью Карпина Нобелю Арустамяну

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, в какой момент принял решение отказаться от идеи совмещать работу в национальной сборной с работой в "Ростове".

"Это было после первого тура с "Динамо", когда стал понятен объем работы в "Ростове" и объем, который выпал на меня в сборной за несколько дней. Уже перед "Зенитом" понимал, что это слишком. У нас дружеские отношения с президентом "Ростова" Арташесом Арутюнянцем, разговор у нас состоялся откровенный, душевный. Да, решение тяжелое и для меня, и для него, в душе больно расставаться и ему, и мне. В конце концов после всех приведенных аргументов решили, что лучше все сделать сразу, чтобы не навредить ни "Ростову", ни сборной.



Можно было вывезти обе работы на 50 процентов. Можно было сидеть и пытаться что-то делать, но я понимаю, что это было бы неправильно. Я буквально за две недели понял, что чисто физически не могу отдаваться делу на 100 процентов. Грубо говоря, идет подготовка к "Зениту", через пять минут теория, а тут важный звонок из РФС, допустим, от Алаева, и разговор, который не терпит отлагательств. Голова в этот момент переключается на сборную, уже не думаешь о теории с футболистами "Ростова". Это отрывало. Я думаю, что могло бы быть еще хуже. Приняли решение, чтобы никому не навредить.



Совмещение допустимо, когда ты тренируешь, допустим, "Барселону", все идет по накатанной, у тебя, условно, восемь сборников в команде. Или как при Романцеве в "Спартаке" была половина команды в сборной, у команды все хорошо. Или у Слуцкого в ЦСКА было много сборников, причем основных игроков, и шло все нормально. А здесь я понимаю, что и в "Ростове", и в сборной работать будет неправильно, и результата, который нам нужен, не достигнем", — сказал Карпин в интервью Нобелю Арустамяну.

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