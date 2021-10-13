Карпин рассказал, зачем он меняет капитанов в каждом матче
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему в национальной команде в каждом матче меняется капитан.
"Из тех игроков, которые в матче со Словенией вышли на поле, многие уже были капитанами: Джикия, Кузяев, Баринов, Смолов. Поэтому надо было выбирать из тех, кто ещё не был. Если бы Сутормина меняли, то он бы отдал повязку кому-нибудь. Просто тому, мимо кого проходил. По второму кругу пока рано. Есть люди, которые ещё не были капитанами. В следующих матчах, скорее всего, будут новые капитаны.
Что плохого в том, что такой практики нет нигде в мире? Мы решили так, всё. Игроки сказали: "Мы так хотим". И Ионов был бы капитаном, если бы играл, и Головин. Может, еще будут. Капитанскую повязку в футболе надо отменять. И вообще везде. Она ничего не даёт. Просто ни о чём. У кого повязка – вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без", - приводит слова Карпина "Чемпионат".
Напомним, что сборная России после восьми туров лидирует в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Для выхода в финальную стадию мундиаля россиянам необходимо обыграть Кипр в 9-м туре отбора и не проиграть Хорватии в заключительном матче.
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