Карпин рассказал, жалеет ли об отказе "Спартаку"
Наставник "Ростова" Валерий Карпин в октябре прошлого года мог вернуться в "Спартак", но решил отказаться от приглашения московского клуба.
У 50-летнего специалиста спросили, жалеет ли он о принятом решении спустя полгода.
"Нет, конечно", - коротко ответил Карпин.
В 23-м туре РПЛ "Ростов" обыграл "Спартак" со счётом 2:1. Теперь команды соседствуют в турнирной таблице чемпионата: "красно-белые" занимают пятое место, а "жёлто-синие" - шестое.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Оренбург
|23
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|23
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13