Карпин рассказал, жалеет ли об отказе "Спартаку"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин в октябре прошлого года мог вернуться в "Спартак", но решил отказаться от приглашения московского клуба.

У 50-летнего специалиста спросили, жалеет ли он о принятом решении спустя полгода.

"Нет, конечно", - коротко ответил Карпин.

В 23-м туре РПЛ "Ростов" обыграл "Спартак" со счётом 2:1. Теперь команды соседствуют в турнирной таблице чемпионата: "красно-белые" занимают пятое место, а "жёлто-синие" - шестое.

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