Карпин резко высказался о судействе

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Карпин резко высказался о судействеБывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин не оставил без внимания на слова главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, который считает, что эксперт "Матч ТВ" «понимает судейство на уровне продолговатого мозга».

"Судя по всему, у меня большие проблемы с Будогосским. Как раз потому, что он не приходит на эфиры.

Ради бога, мы его приглашаем, чтобы он пришел и изложил свои мысли, свой уровень понимания, все видения и желания. Пусть изложит это и покажет свой ум. Это будет интересно», — сказал Карпин в программе "Тотальный разбо"р..| http://soccernews.ru

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