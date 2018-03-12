Карпин: "Ростову" - не до зрелищ"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался об игре, которую он хочет привить своей команде.

"Да забудьте уже про "спартаковский" футбол! Будем ставить здесь ростовский футбол. Главное, чтобы наша игра приносила результат. Сейчас нам - не до зрелищ, нужны очки", - приводит слова наставника "желто-синим" Russia Today.

Напомним, вчера "Ростов" отобрал очки у "Зенита". | soccernews.ru