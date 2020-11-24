Карпин с игроками команды посадили деревья на территории "Ростов Арены"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин вместе с игроками команды Данилом Глебовым, Егором Бабуриным, Романом Тугаревым и Данилой Сухомлиновым на территории стадиона "Ростов Арена" посадили деревья.

"Дом есть, дерево посадил, дочку родил, теперь дело за сыном…" - говорится в инстаграме клуба.

После 15 туров РПЛ "Ростов" занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

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