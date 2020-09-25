Карпин считает, что нынешний уровень РПЛ сопоставим с чемпионатом Израиля

Наставник "Ростова" Валерий Карпин сделал жёсткое заявление касательно реального уровня российской Премьер-лиги.

"Если кто-то думал, что мы сильнее "Маккаби", то они заблуждались. Рейтинги ничего не значат, в определённый день надо быть сильнее. Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Не ища оправданий, это наша данность. Не уровня Грузии, наверное, а Израиля – да. Еврокубки это показывают не первый год", - сказал Карпин.

Напомним, что в четверг "Ростов" вылетел из Лиги Европы от "Маккаби" из Хайфы, проиграв дома со счётом 1:2.

Неделей ранее московское "Динамо" в гостях сенсационно уступило тбилисскому "Локомотиву" и также попрощалось с еврокубками.

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