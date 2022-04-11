Карпин считает, что в РПЛ абсолютно во всем нарушен спортивный принцип

Фото: твиттер "Ростова"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о честности нынешнего сезона российской премьер-лиги.

"Спортивный принцип нарушен абсолютно во всем, я могу привести множество доводов.

Некоторые страны, чтобы не нарушать спортивный принцип, запретили регистрировать новых игроков. У ряда клубов нашего чемпионата игроки покинули команду, а у ряда других они остались", – сказал российский специалист.

Напомним, что в данный момент любой легионер в РПЛ может приостановить свой контракт с клубом.

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