Карпин считает сборную России фаворитом ЧМ-2018

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Карпин считает сборную России фаворитом ЧМ-2018

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин считает сборную России фаворитом Чемпионата Мира 2018 года.

"Фавориты Чемпионата Мира? Россия! Не верите? Тем хуже для вас. В качестве других претендентов на победу я бы назвал Германию, Испанию и Бразилию" - сказал Карпин.

Напомним, что сборная России на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

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