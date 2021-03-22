Карпин сделал прогноз о победителе Лиги Чемпионов

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин назвал лучших тренеров на его взгляд и попробовал спрогнозировать победителя Лиги Чемпионов.

"Если выбирать между Клоппом, Тухелем или Гвардиолой, то мне больше импонирует Клопп. Что-то можно почерпнуть у многих тренеров. И у "Атлетико" Симеоне, и у Гвардиолы и у Клоппа.

"Манчестер Сити" лучший клуб на данный момент. Если делать прогноз на победителя Лиги Чемпионов, то давайте скажу, что им именно "Сити" станет", - сказал Карпин в прямом эфире в инстаграме своей жены Дарьи.

Напомним, в 1/4 финала Лиги Чемпионов "горожане" встретятся с дортмундской "Боруссией". Первая игра пройдет 6 апреля.