Карпин сделал замечание форварду Сергееву
Фото: инстаграм "Зенита"
Наставник сборной России Валерий Карпин дал совет нападающему Ивану Сергееву.
"Сергееву жировую нужно уменьшить. Те ребята, кто уже был в сборной, сохранили требования к себе в плане подготовки", - приводит слова Карпина Sport24.
Напомним, что минувшей зимой Сергеев присоединился к "Зениту". За сборную России он еще не выступал.
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