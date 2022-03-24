Карпин сделал замечание форварду Сергееву

Фото: инстаграм "Зенита"

Наставник сборной России Валерий Карпин дал совет нападающему Ивану Сергееву.

"Сергееву жировую нужно уменьшить. Те ребята, кто уже был в сборной, сохранили требования к себе в плане подготовки", - приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, что минувшей зимой Сергеев присоединился к "Зениту". За сборную России он еще не выступал.

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