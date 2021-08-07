Карпин сделал заявление о карьере Марио Фернандеса в сборной России

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Наставник сборной России Валерий Карпин опроверг информацию об отказе защитника ЦСКА Марио Фернандеса выступать за национальную команду.

"Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом говорили по телефону. В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную. Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную", - сказал Карпин.

Фернандес - этнический бразилец, получивший российское гражданство в июле 2016 года.

Правый фулбек дебютировал за сборную в октябре 2017 года, сыграл 32 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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