Карпин сделал заявление о потере очков "Ростовом" в матче с "Краснодаром"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:2). В этой встрече ростовский клуб упустил победу, пропустив два мяча в компенсированное время.

"Случайность. Первый гол вообще ничего не предвещало, никакой комбинации, которая могла завершаться голом, ничего не было. А второй гол после подачи с фланга, "Краснодар" грузил в штрафную в излюбленной манере. Мы недосмотрели, бывает", - приводят слова Карпина российские СМИ.

"Ростов" вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков. Отставание ростовчан от лидирующего "Зенита" составляет три очка. "Краснодар" остался на 4-й позиции, имея в активе 29 очков.

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