Карпин сделал заявление после поражения "Ростова" от "Спартака" в Кубке России

Теги спартак москваростоввалерий карпин

Карпин сделал заявление после поражения "Ростова" от "Спартака" в Кубке России
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка России с московским "Спартаком" (1:2).

"Мы играем через два дня на третий. У нас важный матч с "Краснодаром". Вот и все. Поэтому играли полуторным составом. Игроки получили практику. Проиграли – ничего страшного. Был бы у нас бюджет в 5 раз выше, играли бы другим составом.

Вышел Байрамян, вышел Шомуродов, поменяли чуть-чуть рисунок игры. И на поле была одна команда. Почему все поменялось? Потому что игроки вышли у "Ростова" такие, замечательные", - приводят слова Карпина российские СМИ.

"Спартак" в четвертьфинале Кубка России сыграет с ЦСКА.

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