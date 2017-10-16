Карпин: "Севилье" будет непросто в матче со "Спартаком"

Известный тренер, а в прошлом футболист Валерий Карпин высказался о предстоящем матче московского "Спартака" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов против испанской "Севильи".

"У "Спартака" были проблемы с травмами, и они не очень хорошо стартовали в чемпионате, но он - чемпион России и не проиграл "Ливерпулю". Понятно, что "Севилья" - фаворит, но ей в этой игре будет непросто", - цитирует Карпина AS.

Напомним, Каррера высказался о целях "Спартака" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru