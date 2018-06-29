Карпин: "Система VAR приносит много пользы"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью изданию Marca высказался о работе системы VAR на ЧМ-2018.
"Я получаю удовольствие от Чемпионата Мира на родной земле, доволен организацией, стадионы полны. Никаких жалоб не поступало. Система VAR приносит много пользы. Если бы не он, то результаты уже могли быть иными. Например, гол Кореи в ворота Германии был бы отменён, и тогда, возможно, мы бы увидели Германию в 1/8 финала из-за ошибки судьи" - сказал Карпин.
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