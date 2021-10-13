Карпин сказал, что сборной России "отскочила со Словакией"
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об игре, которую показался национальная команда в матче против Словакии в квалификации к ЧМ-2022 (1:0).
"Если выражаться на сленге, то да, со Словакией "отскочили". Повезло. Играли очень плохо, безобразно. Но предъявить претензии по самоотдаче и самоотверженности никому нельзя", - сказал российский специалист.
Напомним, что после октябрьских матче сборная России занимает первое место, опережая команду Хорватии на два очка за два матча до завершения отбора.
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