Карпин сказал, что сборной России "отскочила со Словакией"

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об игре, которую показался национальная команда в матче против Словакии в квалификации к ЧМ-2022 (1:0).

"Если выражаться на сленге, то да, со Словакией "отскочили". Повезло. Играли очень плохо, безобразно. Но предъявить претензии по самоотдаче и самоотверженности никому нельзя", - сказал российский специалист.

Напомним, что после октябрьских матче сборная России занимает первое место, опережая команду Хорватии на два очка за два матча до завершения отбора.

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