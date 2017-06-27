Карпин: "Смолов - лучший бомбардир, других у нас нет"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин назвал форварда сборной России Федора Смолова лучшим нападающим в команде.

"Возможно, два матча против Мексики и Португалии были не такими удачными для Смолова. Но на сегодняшний день он доказывает, что он - лучший бомбардир. Других же нет. Опыт, который он получил в матчах Кубка конфедераций, поможет ему на чемпионате мира", - приводит слова 48-летнего специалиста Спорт-FM.

Напомним, Бубнов назвал лучшего игрока в составе сборной России на Кубке Конфедераций. | soccernews.ru