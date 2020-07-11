Карпин собирается покинуть "Ростов"

Стало известно о планах главного тренера "Ростова" Валерия Карпина уйти с занимаемой должности.

По информации Metaratings, 51-летний специалист покинет донской клуб, несмотря на действующий контракт до 2024 года.

Ожидается, что вместе с наставником "Ростов" покинут президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин.

В текущем сезоне "жёлто-синие" идут в РПЛ на пятом месте и всерьёз претендуют на путёвку в еврокубки.

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