Карпин собирается покинуть "Ростов"

Теги ростоввалерий карпин

Карпин собирается покинуть "Ростов"

Стало известно о планах главного тренера "Ростова" Валерия Карпина уйти с занимаемой должности.

По информации Metaratings, 51-летний специалист покинет донской клуб, несмотря на действующий контракт до 2024 года.

Ожидается, что вместе с наставником "Ростов" покинут президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин.

В текущем сезоне "жёлто-синие" идут в РПЛ на пятом месте и всерьёз претендуют на путёвку в еврокубки.

Не пропустите: "Рубин" и "Ростов" поспорят за датского бомбардира. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Фенербахче" нацелился на Дзюбу

"Фенербахче" нацелился на Дзюбу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов