Карпин сожалеет, что система VAR не работала на матче "Ростов" - "Спартак"
Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался о судействе в матче второго тура РПЛ между его командой и московским "Спартаком".
"Если бы на матче со "Спартаком" работал VAR, то это сказалось бы на результате, однозначно. Судьи, которые следят за повторами, подсказали бы главному какие-то моменты", - сказал Карпин.
Напомним, что матч "Ростов" - "Спартак" завершился ничьей 2:2. При этом "жёлто-синие" ушли от поражения только в компенсированное время.
После игры руководство донского клуба заявило о намерении подать жалобу на работу арбитра Кирилла Левникова.
Не пропустите: РФС рассмотрит судейство в матче "Ростов" - "Спартак". | http://soccernews.ru
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