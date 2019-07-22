Карпин сожалеет, что система VAR не работала на матче "Ростов" - "Спартак"

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Карпин сожалеет, что система VAR не работала на матче "Ростов" - "Спартак"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался о судействе в матче второго тура РПЛ между его командой и московским "Спартаком".

"Если бы на матче со "Спартаком" работал VAR, то это сказалось бы на результате, однозначно. Судьи, которые следят за повторами, подсказали бы главному какие-то моменты", - сказал Карпин.

Напомним, что матч "Ростов" - "Спартак" завершился ничьей 2:2. При этом "жёлто-синие" ушли от поражения только в компенсированное время.

После игры руководство донского клуба заявило о намерении подать жалобу на работу арбитра Кирилла Левникова.

Не пропустите: РФС рассмотрит судейство в матче "Ростов" - "Спартак". | http://soccernews.ru
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