Карпин спрогнозировал финалистов ЧМ-2018

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью изданию Marca поделился мыслями о том, кто сыграет в финале ЧМ-2018.

"Я фаворитами вижу те же сборные, что и раньше. За исключением Германии. Это Бразилия, Бельгия и Испания" - сказал Карпин.

Напомним, что в 1/8 финала мундиаля Бразилия сыграет с Мексикой, Бельгия - с Японией, а Испания - с Россией.

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