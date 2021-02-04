Карпин сравнил Норманна с часами
Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Матиаса Норманна.
"Давайте так: не хочу продавать свои часы ни за что в жизни. Но, если мне предложат 10 миллионов, я их продам. Тут примерно то же самое. Если будет предложение, которое устроит клуб, продадим, почему нет. Мы уже доказали, что ни за кого не держимся двумя руками и тремя ногами, если есть предложения, которые нас устраивают. Не меня конкретно, а клуб. Будет решать президент.
Я не буду вставлять палки в колеса. Клубу это нужно, да и любой игрок хочет развиваться и расти. Пока таких предложений нет. Больше разговоры и слухи. Какой-то журналист залепил, что кто-то кого-то хочет. Это именно слухи", - сказал Карпин.
В текущем сезоне Норманн сыграл за "Ростов" 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
В конце января сообщалось, что за норвежца предлагали 15 миллионов евро, но клуб ответил отказом.
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