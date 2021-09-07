Карпин: "Среди игроков сборной России разочарований пока не было"

Теги россиявалерий карпин

Карпин: "Среди игроков сборной России разочарований пока не было"

Фото твиттер сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин признался, что пока футболисты национальной команды его приятно удивляют.

"Есть ли те, кто разочаровал? Честно говоря, нет, но есть те, кто меня очаровал. Разочарований пока не было", - сказал Карпин.

Под руководством нового тренера россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) и победили Кипр (2:0).

РФС объявил о назначении Карпина 23 июля. Он сменил у руля сборной Станислава Черчесова.

Не пропустите: Карпин рассказал, как он относится к работе в сборной. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бенфика" отклонила 30-миллионное предложение "Зенита" по Рафе Силве

"Бенфика" отклонила 30-миллионное предложение "Зенита" по Рафе Силве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов