Карпин: "Среди игроков сборной России разочарований пока не было"

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Наставник сборной России Валерий Карпин признался, что пока футболисты национальной команды его приятно удивляют.

"Есть ли те, кто разочаровал? Честно говоря, нет, но есть те, кто меня очаровал. Разочарований пока не было", - сказал Карпин.

Под руководством нового тренера россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) и победили Кипр (2:0).

РФС объявил о назначении Карпина 23 июля. Он сменил у руля сборной Станислава Черчесова.

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