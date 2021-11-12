Карпин стал автором уникального достижения в сборной России

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Действующий наставник сборной России Валерий Карпин переписал историю национальной команды.

Он стал первым тренером, под руководством которого россияне выиграли 5 из 6 стартовых официальных матчей.

52-летний специалист возглавил сборную в июле, дебютировал с ничьей в поединке с Хорватией (0:0), а затем добыл победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (1:0), Словенией (2:1) и снова Кипром (6:0).

При Карпине российская команда вышла в лидеры отборочной группы ЧМ-2022 и добудет прямую путёвку на турнир, если в воскресенье не уступит на выезде хорватам.

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