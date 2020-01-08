Карпин сыграл в хоккей с Евгением Савиным

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин вместе с блогером Евгением Савиным сыграли в хоккей на льду эстонской "Нарвы".

В своем инстаграме специалист поделился впечатлениями.

"Я, честно говоря, думал, что, может быть, в хоккей Савин хоть что-то может, но оказалось, что хоккей, что футбол - не его виды спорта. Большое спасибо "Нарве" за радушный прием", - написал Карпин.

После 19 туров РПЛ "Ростов", набрав 34 балла, занимает 3 место в турнирной таблице.

29 февраля в рамках 20-го тура подопечные Карпина сыграют с "Ахматом". Начало - в 19:00 (мск).

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