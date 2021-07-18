Карпин трогательно встретился с дочерью после длительной разлуки (видео)

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Карпин трогательно встретился с дочерью после длительной разлуки (видео)

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин показал, как он встретился с дочерью Дарьей после месяца разлуки.

"Больше месяца разлуки", - написал Карпин в своем инстаграме.

Валерий и Дарья Карпины женаты с 2017 года. У них двое общих дочерей - Дарья и Александра. Также у Карпина есть еще три дочери от предыдущих отношений - Мария, Валерия и Вероника. 

Не пропустите: Карпин высказался о гипотетическом назначении в сборную России. | http://soccernews.ru
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