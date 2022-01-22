Карпин ушёл от ответа на вопрос о возвращении Дзюбы в сборную России
Наставник сборной России Валерий Карпин абстрактно прокомментировал вероятность вызова в национальную команду нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.
"Дзюба сказал, что готов пойти навстречу сборной. Что это значит? Я не знаю. Что это за формулировка? Он футболист "Зенита", пускай тренируется и играет. Каждый должен заниматься своим делом. Футболисты - тренироваться и играть, а тренеры - тренировать и выбирать игроков", - сказал Карпин.
33-летний Дзюба в последний раз играл за сборную в июне на групповом этапе Евро-2020. Тогда он повторил рекорд Александра Кержакова по числу голов за национальную команду.
В октябре Карпин вызвал форварда, однако тот заявил, что находится в неоптимальной форме и был вычеркнут из состава.
Не пропустите: В "Химках" исключили трансфер Дзюбы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Карпин переживает из-за отсутствия тренера у сборной Польши
-
Зинченко пропустит матч с "Саутгемптоном": названа причина
-
Слуцкий рассказал о трансферных планах "Рубина"
-
Три топ-клуба Европы ведут борьбу за Закарию
-
"Зенит" приблизился к покупке Юри Алберто
-
1
Каррагер рассказал, как и за что Месси назвал его "ослом"
-
Марсело жёстко наказали по итогам матча с "Эльче"
-
Карпин прокомментировал назначение Фарке на пост главного тренера "Краснодара"
-
Фати рискует пропустить остаток сезона
-
У вингера "Наполи" возникли проблемы с сердцем после коронавируса
-
Карпин ушёл от ответа на вопрос о возвращении Дзюбы в сборную России
-
"Порту" не предложит новый контракт своему игроку из-за сомнений в его возрасте
-
"Реал" сделал выбор между Погба, Кессье и Гравенберчем
-
"Ростов" вернул из аренды защитника Ведерникова
-
В "Аталанте" произошла вспышка коронавируса
-
Spotify может стать титульным спонсором "Барселоны"
-
Мино Райолу выписали из больницы
-
Иван Игнатьев определился с новым клубом
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Роналду
-
СМИ узнали, при каком условии "Салернитана" выкупит Бохинена у ЦСКА