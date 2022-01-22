Карпин ушёл от ответа на вопрос о возвращении Дзюбы в сборную России

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Наставник сборной России Валерий Карпин абстрактно прокомментировал вероятность вызова в национальную команду нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.

"Дзюба сказал, что готов пойти навстречу сборной. Что это значит? Я не знаю. Что это за формулировка? Он футболист "Зенита", пускай тренируется и играет. Каждый должен заниматься своим делом. Футболисты - тренироваться и играть, а тренеры - тренировать и выбирать игроков", - сказал Карпин.

33-летний Дзюба в последний раз играл за сборную в июне на групповом этапе Евро-2020. Тогда он повторил рекорд Александра Кержакова по числу голов за национальную команду.

В октябре Карпин вызвал форварда, однако тот заявил, что находится в неоптимальной форме и был вычеркнут из состава.

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