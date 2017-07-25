Карпин ушёл с телеканала "Матч ТВ"

Известный российский тренер Валерий Карпин покинул пост главного редактора футбольных трансляций телеканала "Матч ТВ".

48-летний специалист принял решение взять паузу в телевизионной карьере и вернуться в большой футбол.

"Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер" - сказал Карпин.

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