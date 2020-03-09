Карпин: "В чем катастрофа игры "Ростова"? Во всем"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, почему назвал игру своей команды катастрофой в матче 21-го тура с ЦСКА (3:2).

"Во всем. Чего раскрывать-то? Чего непонятно? Не видели игру? 8 полевых футболистов забивают гол и еще пенальти зарабатывают. Что здесь говорить-то? Я что, должен перечислять все негативные моменты, которые были в игре? Я скажу все, что считаю нужным, футболистам", - сказал тренер.

Благодаря этой победе "Ростов" поднялся на 2 место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков.

В следующем туре подопечные Карпина сыграют с "Локомотивом". Матч состоится 15 марта.

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