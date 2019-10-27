Карпин в инстаграме сообщил о беременности жены

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в инстаграме опубликовал фото с беременной женой.



"Вдул так вдул. Часть вторая. И мы опять счастливы", - написал специалист.

Напомним, в прошлом году тренер подобный образом рассказал о первой беременности супруги:

"Вот уж "вдул так вдул", что уже совсем скоро ждут бессонные ночи, а в моём возрасте это уже вредно", - написал Карпин.

"Ростов" занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Игуаина госпитализировали после матча с "Лечче". | http://soccernews.ru