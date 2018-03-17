Карпин: "В матче с "Арсеналом" мы скорее потеряли два очка"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился эмоциями после матча 23-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

"Так, как развивался матч, мы скорее потеряли два очка. Вели 1:0, затем 2:1. Упустили преимущество. Знали, что будет много подач с флангов. Второй гол нам был забит как раз после передачи с фланга. Не смогли вынести" - сказал Карпин.

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