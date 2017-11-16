Карпин: "В мире есть только одна команда, где от игрока зависит результат"

Теги валерий карпинроссияиспанияалексей миранчукфедор смолов

Карпин: "В мире есть только одна команда, где от игрока зависит результат"Известный в прошлом футболист Валерий Карпин оценил вклад игроков сборной России Алексея Миранчука и Федора Смолова в ничью с национальной командой Испании.

"Можно ли сказать, что результат игры с испанцами зависел от действий Смолова и Миранчука? В мире есть только одна команда, где от игрока зависит результат. Это Месси. Даже от Криштиану Роналду не так, как от Лео. Поэтому давайте не будем пытаться приравнивать Миранчука к Месси", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Карпин отметил позитивные моменты в игре сборной. | soccernews.ru

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