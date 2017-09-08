Карпин: "В прошлом чемпионате абсолютно тот же состав "Спартака" шел на первом месте"

Теги спартак москвавалерий карпин

Карпин: "В прошлом чемпионате абсолютно тот же состав "Спартака" шел на первом месте"Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин признал что трансферная кампания никак не повлияла на игру московского клуба в новом сезоне.

"Вместо Луана взяли Педро Рошу. По Гараю может быть миллиард нюансов в переговорах. А другого исполнителя, который устроил бы Карреру, не исключено, просто не нашли. Или не договорились. Но обращу внимание вот на что – в прошлом чемпионате абсолютно тот же состав, минус Зобнин, шел на первом месте. Оставим пока в стороне Лигу чемпионов, она не началась. Но тогда – лидер, сейчас девятые.

Вот смотрите – количество встреч в прошлом и этом году совпадает. И "Спартак" не играл в квалификации еврокубков, как, например, ЦСКА, "Зенит" и "Краснодар". Причем здесь трансферная кампания клуба, если говорить о выступлении в чемпионате?" - сказал он.

Читайте:  Бубнов: "Спартаку" будет тяжело выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, но за Лигу Европы он может побороться"  | http://soccernews.ru

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Пищевик команда так...Хе-хе..

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