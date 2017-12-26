Карпин: "В Ростове со "Спартаком" проигрывали 0:4, надеюсь повторить этот результат"

Теги валерий карпинростовспартак москва

Карпин: "В Ростове со "Спартаком" проигрывали 0:4, надеюсь повторить этот результат"Новоиспеченный главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выразил надежду на то, что его команде удастся разгромить московский "Спартак".

"Впечатления от Ростова с точки зрения тренерства "Спартака" - не очень приятные: здесь даже со счетом 0:4 проигрывали. Но дай бог, чтобы эти воспоминания повторились, только уже с поправкой на то, что я буду тренером побеждающего "Ростова", - цитирует 48-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, Карпин высказался о трансферных планах "Ростова". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов