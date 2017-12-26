Карпин: "В Ростове со "Спартаком" проигрывали 0:4, надеюсь повторить этот результат"

Новоиспеченный главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выразил надежду на то, что его команде удастся разгромить московский "Спартак".

"Впечатления от Ростова с точки зрения тренерства "Спартака" - не очень приятные: здесь даже со счетом 0:4 проигрывали. Но дай бог, чтобы эти воспоминания повторились, только уже с поправкой на то, что я буду тренером побеждающего "Ростова", - цитирует 48-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, Карпин высказался о трансферных планах "Ростова". | soccernews.ru