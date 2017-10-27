Карпин: "Вел переговоры с парой российских клубов"

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Валерий Карпин рассказал о сложившейся ситуации со своим трудоустройством.

"Были переговоры с парой клубов. Не договорились... Российские ли это клубы? Да. Почему переговоры завершились ничем? Были непонятки. О деталях переговоров рассказывать не стану", - цитирует 48-летнего специалиста Спорт-FM.

Напомним, сегодня ЦСКА сыграет против "Арсенала". | soccernews.ru