Карпин видет Еременко в топ-3 лучших футболистов РПЛ

Наставник "Ростова" Валерий Карпин высоко отозвался о хавбеке команды Романе Еременко.

"Он находится в хорошей форме и мне нравится его игра. Я считаю, что Роман входит в тройку лучших игроков РПЛ. Кто еще двое? Не скажу", - приводят слова Карпина российские СМИ.

"Ростов" подписал 32-летнего Еременко минувшей зимой. На счету фина три гола и один ассист в 8 играх.

Напомним, что ранее Еременко отбывал двухлетнюю дисквалификацию за применение наркотиков.

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